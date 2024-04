Meloni ci mette già la faccia e fissa l' obiettivo | dove vuole arrivare alle Europee

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024) L'annuncio ufficiale è atteso per il 26-28 aprile durante la convention di Pescara «Con Giorgia, l'Italia cambia l'Europa», ma ormai è ufficiale: Giorgiasi candiderà come capolista in tutta Italia. E dal partito fanno sapere che anche in caso di un ripensamento dell'ultimo minuto comunque nella campagna elettorale in vista delledi Fratelli d'Italia i manifesti porteranno il volto della premier. Andrea Moi, responsabile comunicazione FdI, ha spiegato che per ora «non si tratta del lancio della candidatura di, sulla cui figura puntiamo a prescindere». Se venisse confermata la discesa in campo Giorgiasi potrà votare in tutta Italia comedel 2014 quando era solo la leader di un piccolo partito e si presentò da capolista in tutte le ...