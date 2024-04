Meleti | sbanda e finisce con l’auto nella scarpata | morto un 49enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024)(Lodi) - Fuoriuscita stradale mortale oggi intorno alle 18.30 lungo la provinciale 27, in territorio di. Una Bmw serie1 con a bordo due persone, entrambi 49enni, si stava dirigendo versoquando lungo il rettilineo, poco prima dello svincolo d'entrata del piccolo paese della Bassa, la vettura ha cominciato are. La macchina ha percorso alcune decine di metri sul ciglio della strada e poi ha tagliato la carreggiata finendodalla parte opposta. Purtroppo uno dei due, residenteBassa, non ce l'ha fatta: è rimasto schiacciato all'interno dell'abitacolo. Ferito ma non in condizioni non gravi l'amico, trasferito in codice giallo all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cremona, che si sono ...