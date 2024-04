Melarancio | la tragedia cancellata Sorella di una vittima | “Scandicci fa più di Napoli”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiQuellain autostrada segnò l’intera città, ma dopo 41 anni il trauma appare rimosso. E la memoria sta svanendo, come i nomi sulla lapide, mangiata dall’incuria. Il prossimo 26 aprile cadrà l’anniversario della “Strage del”. Undici ragazzi e ragazze napoletani, morti in gita nel 1983. Erano studenti della scuola media “Edoardo Nicolardi” dell’Arenella. A falciarli sul bus, sull’A1, il tubo sporgente di un autoarticolato. L’impatto nella Galleria del, nel Comune fiorentino di. Ci furono anche 38 feriti, alcuni convivono ancora con lo shock. Da allora, le vittime sono diventate “Gli 11 fiori del”. A loro è stata intitolata una strada, non lontano dalla scuola. Una lapide ricorda i nomi di Edoardo Aurino, Maurizio Autunno, ...