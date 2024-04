Meghan Markle ora vende marmellate | svelato il primo prodotto del suo marchio

Una nuova produzione Netflix sta prendendo il via in questi giorni, e vede Meghan Markle dietro ai fornelli a raccontarci la sua idea di cucina (fatta di marmellate home made) (vanityfair)

Meghan Markle e suo marito, il principe Harry, non hanno avuto un rapporto ottimale con la famiglia reale. Questo da quando hanno lasciato la vita reale nel gennaio 2020. La coppia si è ... (it.newsner)

L'ultimo abito sfoggiato dalla duchessa, un midi dress avorio già sold out, ha confermato la sua regola (cromatica) di stile e il titolo di «Vanilla woman» per via di quel suo guardaroba a tinte ... (vanityfair)