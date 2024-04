Meghan Markle | l' eleganza di Lady Vanilla

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 16 aprile 2024) L'ultimo abito sfoggiato dalla duchessa, un midi dress avorio già sold out, ha confermato la sua regola (cromatica) di stile e il titolo di «woman» per via di quel suo guardaroba a tinte neutre. Retaggio royal o nuovadal piglio discreto?