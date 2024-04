Megan Fox | La mia vivacità si è spenta dopo essere stata bullizzata per vent' anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 aprile 2024) L'attrice ha commentato una vicenda in cui ètirata in causa negli ultimi tempi, ricordando le conseguenze dei giudizi nei suoi confronti.Fox è intervenuta pubblicamente sulla vicenda legata al reality show Love Is Blind, relativa ad una concorrente della stagione 6, Chelsea Blackwell, ha detto al suo futuro fidanzato Jimmy Presnell che Fox era la sua sosia famosa. Alla perplessità di Presnell relativa a quest'affermazione si è aggiunta anche l'ondata di insulti e derisione che ha travolto Blackwell sui social mediatale affermazione. Intervida E! News,Fox ha rotto il silenzio sulla questione:"Non ho mai ricevuto così tanti messaggi per qualcosa. Non guardo molto la tv. Ma molte persone mi hanno mandato messaggi e mi hanno fermata. …