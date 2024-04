Megabox Kosheleva dice addio al volley | E’ stato bello»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) La fuoriclasse russa Tatyana, capitana dellaOndulati del Savio Vallefoglia, ha annunciato sul suo profilo Instagram il ritiro dalla pallavolo giocata. Queste le parole di saluto della campionessa: "Ho trascorso tre stagioni allacome giocatrice e ho vissuto tre anni nella bellissima Vallefoglia, circondata da persone interessanti, cultura straordinaria e natura unica. Eventi indimenticabili e momenti impagabili vissuti insieme rimarranno per sempre nel mio cuore! Èun orgoglio speciale per me essere il capitano della squadra, dove ho giocato al fianco di compagne così brillanti e talentuose. È stata una gioia vedere gli spalti pieni di tifosi, persone con gli occhi lucidi, che hanno condiviso con noi vittorie e sconfitte, che continuano a seguire il club e a credere nella squadra in ...