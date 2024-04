Medio Oriente | Tajani | “Pronti all’invio di truppe qualora si volesse creare uno Stato palestinese”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 aprile 2024) “Il nostro compito è scongiurare e tranquillizzare le nostre opinioni pubbliche: il governo italiano è fortemente impegnato per la pace, siamo amici di Israele ma vogliamo lavorare per la pace, compreso l’invio eventuale disiunocon forze di altri paesi”. È quanto ha affermato al Forum Ansa il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio: “I due stati sono l’unica soluzione ragionevole anche se difficile per arrivare alla stabilità di quell’area” “Mi auguro che non vi sia una escalation: Israele da un punto di vista militare ha vinto, quasi nessuno dei missili ha raggiunto l’obbiettivo, ora dobbiamo impedire che il conflitto si allarghi sempre di più” ha dichiarato ancora ...