(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 - La Regionesperimenta, per prima in Italia, la cartella sanitaria informatizzata per gli ambulatori delle Asl che si occupano di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di. La novità, che sarà a regime dal gennaio 2025, è stata presentata in occasione di un convegno organizzato nell'auditorium dell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. "La Regioneè realtà all'avanguardia, sul piano nazionale, di una progettualità, la prima in Italia, di costruzione di una cartella sanitaria informatizzata per i servizi che nelle Asl si occupano di prevenzione e sicurezza, salute nei luoghi di- ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini -. In questa cartella sanitaria informatizzata si troverà tutta la storia lavorativa delle persone, ...

Medicina del lavoro, in Toscana le cartelle sanitarie saranno informatizzate - Firenze, 16 aprile 2024 - La Regione Toscana sperimenta, per prima in Italia, la cartella sanitaria informatizzata per gli ambulatori delle Asl che si occupano di prevenzione, igiene e sicurezza nei l ...lanazione

La prevenzione dei tumori viaggia in treno, parte la campagna per gli uomini - Dopo il Frecciarosa, arriva il Frecciazzurra. In Italia ogni anno si registrano oltre 208mila nuove diagnosi maschili di tumore. Il più frequente è quello alla prostata che solo nel 2023 ha colpito 41 ...ansa

Centro Imid, pressioni su Minelli, verdetto ribaltato: assolto ex presidente dell'Ordine dei medici - Annullata dalla Corte d'Appello di Lecce la condanna a 7 anni inflitta in primo grado a Luigi Pepe. Per i giudici, "il fatto non sussiste". L'imputato: "Torno a una vita più serena, ma le ferite resta ...lecceprima