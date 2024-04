Medici di base | 582 quelli in servizio in Bergamasca Cgil | «Ne mancano 200»

Bergamo . La carenza, sostengono i sindacati , è maggiore di quello che i dati ufficiali descrivono. Che i medici di base siano pochi, non è un mistero. E il personale medico che c’è opera per una ... (bergamonews)

Come cambia il lavoro del medico di famiglia nel Lazio con il contratto nazionale e il Pnrr: dalle visite in studio ai nuovi servizi per i pazienti.Continua a leggere (fanpage)