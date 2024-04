Mazzette | arrestati 3 funzionari Entrate

(Di martedì 16 aprile 2024) 9.30 Tredell'Agenzia dellesono stati posti agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico Secondo gli inquirenti i tre dipendenti asservivano la propria funzione agli interessi di professionisti del settore contabile in cambio die pranzi gratis al ristorante. Sarebbero inoltre entrati abusivamente nei sistemi informatici dell'Anagrafe tributaria per abbattere o ridurre le somme richieste dal fisco.

