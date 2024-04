Mattia non ce l'ha fatta. Addio al nostro campione. I primi passi con l'Empoli. Poi quasi 100 gare in D

(Di martedì 16 aprile 2024) EMPOLI VALDELSA Un malore in una soleggiata giornata di aprile gli è costato la vita all’interno di un campo di calcio, dove pur senza toccare il professionismoGiani si era fatto apprezzare un po’ in tutta la Toscana (100 le presenze nella quarta serie nazionale). Due anni fa era sceso per la prima volta in Eccellenza approdando al Castelfiorentino United, dove nel primo campionato ha collezionato 18 presenze e 2 gol, chiudendo anzitempo la stagione a febbraio 2023 per un infortunio al legamento crociato del ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per dieci lunghi mesi, fino al 27 novembre scorso quando è tornato a giocare gli ultimi 20 minuti della gara di Santa Croce sull’Arno contro la Cuoiopelli. Accusato poi un piccolo risentimento muscolare prima della sosta dello scorso 24 febbraio, d’accordo con tecnico e staff medico ha ...

