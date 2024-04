(Di martedì 16 aprile 2024) La famiglia del calciatore 26enneessersi accasciato durante ladi Eccellenza denuncia la catena dei soccorsi. "Nessuna ambulanza nésapeva usare il" ha spiegato il padre, annunciando una querela di parte per accertare i fatti.

Firenze, 15 aprile 2024 – Ieri la grande paura per il compagno di squadra Ndicka a Udine, oggi la tragica notizia della morte del fratello del fidanzato della sorella. Mattia Giani , il 26enne ... (lanazione)

Castelfiorentino (Firenze), 16 aprile 2024 – Tristezza assoluta ed un enorme senso di vuoto. Sono queste le sensazioni principali che si provano in casa Castelfiorentino United dopo la tragedia che ... (lanazione)

Mattia Giani morto dopo malore alla partita di calcio: “Niente medico e nessuno usava defibrillatore” - La famiglia del calciatore 26enne morto dopo essersi accasciato durante la partita di Eccellenza denuncia la catena dei soccorsi ...fanpage

La morte improvvisa del giovane calciatore di Castelfiorentino, sconvolge la comunità di Ponte a Egola - La scomparsa prematura di Mattia Giani, giocatore del Castelfiorentino, ha scosso profondamente la comunità sportiva e oltre. Il ...41esimoparallelo

