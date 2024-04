(Di martedì 16 aprile 2024) Ai presenti e ai soccorritori è subito apparso chiaro che la situazione fosse gravissima. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un tiro in porta, poi la mano sul petto e il crollo improvviso a terra. Arresto cardiaco in. È la dinamica che ha preceduto la morte di, 26 anni...

“Io so solo che il medico su quel campo non c’era “. È la denuncia del padre di Mattia Giani , il calciatore morto all’ospedale Careggi di Firenze dopo aver acc usato un arresto cardiaco durante la ... (ilfattoquotidiano)

Mattia Giani, il calciatore morto in campo: "Non c'era un medico, siamo distrutti" - Le parole del papà dell'attaccante del Castelfiorentino, deceduto all'ospedale di Careggi dopo aver accusato un malore durante una gara del campionato di Eccellenza. I tempi dei soccorsi, le ambulanze ...today

