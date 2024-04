Mattarella | “Il Csm deve assicurare la massima credibilità alla magistratura | i componenti non cerchino consenso per sé o per altri”

Citizens demand clear and effective justice - Mattarella - Italian citizens demand clear and effective justice, President Sergio Mattarella told the judiciary's self-governing body the Supreme Council of Magistrates (CSM) at a ceremony renaming their Rome hea ...ansa

Mattarella: italiani chiedono giustizia trasparente ed efficiente - "Il Csm è chiamato all'impegno di contribuire ad assicurare la massima credibilità alla magistratura con decisioni sempre assunte con senso delle istituzioni. I nostri concittadini chiedono una giusti ...ilgiornale

Mattarella “Gli italiani chiedono giustizia trasparente ed efficiente” - ROMA (ITALPRESS) - "Nella logica criminale dei suoi assassini, Bachelet rappresentava le istituzioni che contrastavano con determinazione la violenza terro ...italpress