Mattarella “Gli italiani chiedono giustizia trasparente ed efficiente”

(Di martedì 16 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Nella logica criminale dei suoi assassini, Bachelet rappresentava le istituzioni che contrastavano con determinazione la violenza terroristica utilizzando solo gli strumenti costituzionali e, insieme, esprimeva un profondo senso della comunità e della coesione sociale. Questi due elementi – la Costituzione e il senso di comunità per la coesione sociale – hanno sempre sconfitto i tentativi di lacerazione della società e di disarticolazione delle sue istituzioni”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio, nel suo intervento alla cerimonia di intitolazione della sede del Csm alla memoria di Vittorio Bachelet.“Anche con riferimento a questi valori – richiamati dalla figura di Vittorio Bachelet – il CSM è chiamato all'impegno di contribuire ad assicurare la massima credibilità alla magistratura, con decisioni sempre assunte con senso ...

AGI - "Il futuro del Paese si misura sulla capacità di dare risposte alle giovani generazioni. Occorre che le istituzioni ne prendano coscienza, per attuare politiche attive che permettano alle ... (agi)

messaggio del Presidente Mattarella in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha inviato ... (puntomagazine)

Casatenovo, 25 Aprile: in Colombina si ricorda la festa con i giovani - Riceviamo e pubblichiamo l'annuncio di un'iniziativa organizzata dal Comune di Casatenovo in collaborazione con le associazioni La Colombina e ...casateonline

Manutenzione reti idriche e collettori fognari, Aica "rattoppa" le perdite in diversi comuni - In attesa che vengano rifinanziati i lavori di rifacimento della rete idrica di Agrigento e prendano vita i cantieri per gli interventi di sistema nel resto della provincia, Aica continua a ...agrigentonotizie

Nato, Mattarella: “Per anni garanzia pace, ora rafforzare fronte Mediterraneo” - La costruzione della Nato, per Mattarella, porta a una "piena, organica integrazione in un sistema multilaterale di regole condivise e di principi", a partire ...lapresse