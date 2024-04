Markette | linee guida e altre catastrofi | come difendersi ma sarà possibile? dagli influencer di turno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 aprile 2024) Réclame occulte di vini e di acque minerali, di ristoranti e di prodotti alimentari, di alberghi e chef, di pentole e robot da cucina: il fantastico mondo del food continua a produrrein letizia e libertà su tutti i social.A una manciata di settimane dalla irruzione delle “” dell’Agcom sugli- pubblicate con urgenza nel gennaio scorso, in seguito alla sentenza sul caso Ferragni-Balocco - possiamo tirare un sospiro di sollievo e affermare che non è cambiato niente. Lo spavento è durato qualche ora soltanto. L'articolo è stato pubblicato sul mensile di aprile del Gambero Rosso in edicola. In apertura Visintin I nuovi obblighi secondo Agcom Una più attenta lettura del documento ha dissipato ogni nuvola. Vero che si istituisce l’obbligo di «una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria ...