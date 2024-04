Mark Gatiss Svela il Desiderio di Realizzare un Film su “Sherlock”

(Di martedì 16 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, noto per il suo lavoro su “”, rivela che c’è ancora ildiunche dia una conclusione adeguata alla serie televisiva. L’attore e co-creatore di “” parla dell’interesse per portare lo spettacolo sul grande schermo “”, prodotto dalla BBC, ha goduto di grande popolarità durante le sue quattro stagioni e uno speciale unico, con l’ultima trasmissione nel 2017. Parlando con Deadline agli Olivier Awards 2024,ha dichiarato che sarebbe interessato a fare un, ma riunire il cast sarebbe una sfida: “Ci piacerebbe fare un, ma cercare di riunire ...

Mark Gatiss , co-creatore di Sherlock insieme a Steven Moffat, non ha ancora abbandonato l'idea di fare un film dalla serie. Il co-creatore e star di Sherlock , Mark Gatiss , ha confermato che il ... (movieplayer)

Sherlock: il film con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman "ancora possibile" per il co-creatore Mark Gatiss - Mark Gatiss, co-creatore di Sherlock insieme a Steven Moffat, non ha ancora abbandonato l'idea di fare un film dalla serie.movieplayer

Sherlock, Mark Gatiss apre al film - Mark Gatiss ha recentemente parlato della possibilità di riportare Sherlock sul grande schermo con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, i volti iconici della serie della BBC. La collaborazione tra ...lascimmiapensa

Sherlock, l'autore spera ancora in un film della serie con Benedict Cumberbatch! - C'è ancora chi spera in un ritorno di Sherlock, la popolare serie basata sui romanzi di Arthur Conan Doyle: dopo le speranze in tal senso esternate da Steven Moffat nel 2023, adesso è il turno di Mark ...serial.everyeye