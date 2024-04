Mario Sechi | quanto manca Marchionne alla nuova Fiat

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Ieri Sergioè tornato tra noi, ha avvisato quelle sagome di Detroit del suo arrivo, salutato in videoconferenza i sindacalisti della United Automobile Workers dfabbrica in St. Jean Avenue, poi ha ordinato all'equipaggio del suo jet privato di tenersi pronti al decollo, piano di volo dal Michigan verso l'Italia, Torino. In aereo Sergio come al solito ha fumato un pacchetto di sigarette, ha giocato a carte con il comandante e ha dormito un paio d'ore. Dopo lo scalo a Reykjavík per il rifornimento, ecco l'uomo in pullover blu varcare il cancello del Lingotto. «Chiamatemi Elkann», ordina. «John cos'è questa cosa che ci chiamiamo Stellantis? E la conduzione affidata a un francese? Carlos Tavares, santo cielo, ma non vi posso lasciare soli un attimo che vi vendete al primo che passa?».lancia il telefono sul muro, ...