Margherita a lezione negli Usa | Come sulle montagne russe

(Di martedì 16 aprile 2024) Se qualcuno mi chiedesse di descrivere la mia esperienza in America con due parole probabilmente risponderei con le. Mi chiamoRossi, e sto vivendo la mia esperienza all’estero in Indiana. Tra pochi giorni saranno otto mesi che sono qui, e ci sono alcuni momenti in cui ancora non mi sembra vero di star vivendo tutto questo. Tornando alle, ho scelto questo simbolo perché è quello che meglio rappresenta la mia vita di tutti i giorni. Molte persone pensando all’anno all’estero viene in mente la miriade di belle esperienza che si fanno, e questo è tutto vero, ma quello che non viene considerato è la vita di tutti i giorni, le emozioni che possono cambiare radicalmente dalla sera alla mattina, la mancanza dei genitori, la mancanza di casa e della propria ...