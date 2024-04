Marchionne e l' Alfa Milano diventa Junior

(Di martedì 16 aprile 2024) Ieri Sergioè tornato tra noi, ha avvisato quelle sagome di Detroit del suo arrivo, salutato in videoconferenza i sindacalisti della United Automobile Workers dalla fabbrica in St. Jean Avenue, poi ha ordinato all'equipaggio del suo jet privato di tenersi pronti al decollo, piano di volo dal Michigan verso l'Italia, Torino. In aereo Sergio come al solito ha fumato un pacchetto di sigarette, ha giocato a carte con il comandante e ha dormito un paio d'ore. Dopo lo scalo a Reykjavík per il rifornimento, ecco l'uomo in pullover blu varcare il cancello del Lingotto. «Chiamatemi Elkann», ordina. «John cos'è questa cosa che ci chiamiamo Stellantis? (...)Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi il commento integrale di Mario Sechi

Alfa Romeo Milano: per il giornalista Jean Paul Mendoza è un’auto francese prodotta in Polonia e disegnata da uno spagnolo - Alfa Romeo Milano ha debuttato solo pochi giorni fa ma è già al centro di molte critiche e polemiche. Non a tutti è piaciuta la scelta di questo nome per una vettura made in Polonia. Nelle scorse ore ...clubalfa

Alfa Romeo Milano 'Meccanica francese, prodotta in Polonia e disegnata da uno spagnolo' - L'editoriale di Jean Paul Mendoza per Rolling Stones celebra il 'funerale' dell'Alfa Romeo Milano ma in generale del Biscione e di Stellantis.auto.everyeye

Alfa Romeo Junior, il nuovo nome della Milano - Di cose bizzarre nel mondo dell’auto ne successe e ne succederanno, ma il cambio di nome che ha dato origine alla Alfa Romeo Junior ... che cambiò all’ultimo minuto per scelta di Marchionne. Anche ...lautomobile.aci