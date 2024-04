Marcella Bella | ricordate la sua storia d’amore con Red Canzian dei Pooh? Ecco la vita privata della cantante

Entra anche Marcella Bella nelle polemiche su Amadeus. La cantante è stata spesso esclusa dal Festival di Sanremo: "Nonostante presenti canzoni bellissime, non sono stata nella rosa per cinque anni, ... (liberoquotidiano)

ROMA – Ospite di Francesca Fagnani a Belve, in onda domani sera in prima serata su Rai2, Marcella Bella ricorda di non essere stata inserita, per ben cinque anni, nella rosa dei big del Festival di ... (lopinionista)