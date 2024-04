Marcella Bella e il rapporto con i fratelli | “Siamo come i moschettieri”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 aprile 2024)ha treRosario, Antonio e Gianni, con il quale ha instaurato un importante sodalizio artistico che ha dato vita ad alcuni dei brani dell’artista di origini siciliane. La cantante stasera sarà ospite a Belve in onda dalle 21:30 su Raidue dove sarà protagonista di un’intervista realizzata da Francesca Fagnani. Nella famiglia dianche ihanno raggiunto buoni risultati nel mondo della musica. Rosario da compositore ha firmato canzoni per artisti famosiMorandi e Celentano. Riguardo la sorella aveva dichiarato a Verissimo: “è sempre stata vivace, una sorella presente, molto protettiva. A me piaceva sempre la batteria, lei fece una lettera alla Rai per chiedere una batteria da potermi regalare. Fu un gesto che mi ...