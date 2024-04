Maratona di Pechino truccata | ecco come i tre atleti africani fanno vincere il cinese video

(Di martedì 16 aprile 2024) Gli organizzatori della mezzadihanno aperto un’inchiesta dopo che tre corridorihanno fatto passare il maratonetapoco prima del traguardo nello sprint verso la vittoria. Le immagini dell’arrivo hanno fatto il giro del mondo scatenando speculazioni su un risultato che pare clamorosamente truccato. Sui social di mezzo mondo e perfino in Cina, c’è stata un’ondata di reazioni pubbliche online che hanno espresso sospetti sulla gara. Lunedì gli organizzatori della gara hanno rilasciato una dichiarazione affermando che avrebbero indagato sui risultati. Il“imbarazzante” anche per i tifosi cinesi Nel filmato diventato virale sui social media, che molti hanno definito “imbarazzante”, i tre corridorisembrano rallentare il passo a ridosso del ...

