Marano Lunedì 22 Potere al Popolo si prepara al 25 aprile | evento alla Casa del Popolo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 16 aprile 2024)al: Incontro sul tema della resistenza di come movimento di opposizione e di lotta Il 22alle 18:00deldisi terrà l’iniziativa “Verso il 25, resistenza di ieri, oggi e domani” Mai come adesso è necessario dare contenutofesta della Liberazione dal fascismo.Il 25deve essere palestra di Resistenza! La resistenza come movimento di opposizione e di lotta contro situazioni di oppressione politica e religiosa, regimi autoritari, occupanti e invasori. Essere antifascisti non può che coincidere con l’essere antisionisti. Racconteremo ancora una volta contro ogni retorica quello che da 75 anni ...