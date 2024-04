ManpowerGroup nomina Daniela Caputo nuova Direttrice Sales | Marketing e Innovation

(Di martedì 16 aprile 2024) MILANO –, multinazionale leader nelle global workforce solutions, annuncia ladicomeper l’Italia. In questo ruolo, la manager avrà la responsabilità di guidare il team dedicato alle Enterprisese il team, per proporre ad aziende e persone soluzioni sempre migliori, attraverso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Trading online: cosa sono e come si trovano i brokers di opzioni binarie Crisi: italiani sempre più spaventati dal futuro Nuovo bonifico superveloce: nuove regole e pagamento istantaneo Fiducia ...

