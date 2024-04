“Maneskin chi? E’ un detersivo? Mai sentiti” | il grande chitarrista Mark Knopfler gela la band italiana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Sui giornali di oggi fioccano le interviste altarrista, nonché leader e voce dello storico gruppo dei Dire Straits,, di cui è appena uscito il nuovo album One Deep River. Una star che annuncia di non volersi più esibire dal vivo, ma che consiglia vivamente le sue nuove canzoni. A quasi 75 anni e 46 anni dopo il primo disco con la splendida Sultans of swing,e i Dire Straits sono un’icona degli anni ’80. “Le carriere musicali diventano sempre più corte, durano due anni.. Io di sicuro non riformerò i Dire Straits, mi è piaciuto esserne parte e sono felice di ciò che sono stati. Ma non sono più interessato a fare la gara suè piùdell’altro“.e i: “Mai ...