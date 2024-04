Maltempo | ondata di gelo in arrivo | neve e acquazzoni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) L’Italia si prepara ad affrontare una significativadi freddo, prevista tra mercoledì e venerdì, che porterà un netto calo delle temperature, accompagnato da condizioni disu gran parte del territorio. Gli esperti meteo segnalano l’di, temporali ea quote relativamente basse per il periodo, un fenomeno che non risparmierà la penisola nonostante i massimi effetti siano attesi principalmente oltre le Alpi. Arriva la bassa pressione, temperature in picchiata L’alta pressione, che finora ha garantito stabilità, si sta ritirando verso l’Atlantico, lasciando spazio su gran parte del nostro continente a una zona di bassa pressione. Questa transizione atmosferica favorirà un generale peggioramento del tempo sull’Italia, con un rinforzo del vento e una diminuzione ...