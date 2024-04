Maltempo | a Milano allerta gialla per vento prosegue fino a mezzanotte

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 apr. (Adnkronos) –alladi oggi, martedì 16 aprile, l’(rischio ordinario) diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per. Si raccomanda durante il periodo didi non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità. L'articolo CalcioWeb.