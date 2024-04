Malattie del cuore | in Italia provocano una morte su 3

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – "Lecardio, cerebro e vascolari, che rappresentano ancora oggi la prima causa di mortalità incon oltre 216.000 decessi nel 2021 pari al 31% dei decessi complessivi avvenuti nel nostro Paese, sono al centro, nelle ultime settimane di un vivace dibattito parlamentare con diverse risoluzioni che evidenziano la necessità di un Piano nazionale dedicato a queste patologie, come sta avvenendo in altri Paesi europei". E' quanto hanno evidenziato gli esperti intervenuti all'evento 'Cardiovascular Health for All – Quali prospettive per l’', realizzata da Meridiano Cardio, la piattaforma di discussione e dialogo sulle patologie cardio, cerebro e vascolari di The European House – Ambrosetti (Teha), in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare per lecardio, cerebro e ...