Magia o realtà? Quanto sono veri i sogni premonitori? Vi è mai capitato di farne uno?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 16 aprile 2024) Argomento quasi new age, iine tangibili. Non è un caso che anche la psicologia ha dedicato ad essi trattati e studi per capire la loro natura e come sificano. Messi da parte gli eventuali dubbi sull’argomento, si scopre chedettati dall’inconscio e che posessere fatti da tutti, indistintamente, soprattutto se in determinate condizioni di riposo. ...