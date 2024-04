Maggie Moores – Un omicidio di troppo | la recensione | una dark comedy sconnessa

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 aprile 2024) Il film: Undi, 2024. Regia: John Slattery. Cast: Jon Hamm, Tina Fey, Micah Stock, Nick Mohammed, Happy Anderson, Mary Holland . Genere: Commedia nera. Durata: 99 minuti. Dove l’abbiamo visto: su NOW. Trama: Il capo della polizia di una tranquilla cittadina dell’Arizona, si ritrova con un singolare caso di duplicetra le mani: due donne senza alcun legame tra loro ma con lo stesso nome,Moore, vengono trovate assassinate. A chi è consigliato? A chi ama la verve di attori come Jon Hamm e Tina Fey Diretto dalla star di Mad Men John Slattery e presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2023,Moore(s) porta sullo schermo una storia in stile Fargo ispirata a un vero caso di dupliceavvenuto in Texas nel 2000: due ...