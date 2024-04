Maestra del nido arrestata per maltrattamenti | “Bimbi di un anno ingozzati fino a farli vomitare”

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 aprile 2024 – Una “condotta continuativa (ed attuale) che non conosce eccezioni”, essendo il suo “rapporto con i bambini, di cui l'indagata dovrebbe prendersi cura, improntato esclusivamente alla violenza”. Così la gip di Milano Angela Minerva nell'ordinanza di custodia cautelare descrive i comportamenti delladi 45 anni di un asilocomunale finita ai domiciliari peraggravati. La donna, che sarà interrogata domani mercoledì 17 aprile dalla gip, viene descritta nel provvedimento come priva “di empatia” nei confronti dei piccoli e con uno stato d'animo di “costante livore e rabbia” verso di loro, che può “sfociare” anche in “condotte aggressive ritorsive”. I, di meno di uno poco più, dovevano seguire i suoi "ordini” e lei li imboccava forzatamente ...

