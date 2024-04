Maestra d' asilo arrestata a Milano per maltrattamenti su bambini anche di pochi mesi | insulti | minacce e botte

Grida, insulti, minacce ma anche violenze fisiche ad almeno dieci Bimbi di pochi mesi o meno di un anno o poco più. Maltrattamenti quotidiani come offese volgari, strattonamenti e in alcuni casi ... (quotidiano)

Scattato il rinvio a giudizio per l'amica della maestra denunciata per falsa testimonianza: "Ha mentito per difenderla in tribunale".Continua a leggere (fanpage)