Made in Italy | CNA Campania Nord premia le eccellenze dell’artigianato | tutti i riconoscimenti

In un'atmosfera carica di creatività e maestria artigiana, la CNAha dato vita a un evento emozionante, in occasione della Giornata Nazionale delin. La suggestiva cornice della storica Casina Vanvitelliana di Bacoli è stata il palcoscenico perfetto per la Vernissage di Opere Artigianali, con un'attenzione speciale alle imprese associate, e per la prima edizione del Premio "Artigianato Campano di Eccellenza". L'iniziativa, inaugurata domenica 14 aprile 2024, ha registrato oltre 1000 presenze, confermando l'entusiasmo e l'interesse del pubblico per l'artigianato di qualità. Le opere esposte, tra cui creazioni di sartoria, ceramica, scultura, pelletteria, arte orafa e intarsio, provenienti dai territori di Benevento, Caserta e Napoli, hanno incantato e stupito i ...