Macigno su Decaro | altro suo assessore indagato Rottura Pd-M5S | divisi al voto

(Di martedì 16 aprile 2024) Nuova tegola per il sindaco di Bari Antonio. Il suoal Bilancio, Alessandro D'Adamo, èdalla Procura europea per concorso in truffa aggravata per le erogazioni pubbliche ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini sono condotte dalla Guardia di finanza. Gli indagati avrebbero beneficiato dei contributi europei erogati nell'ambito del programma "Garanzia giovani" attraverso alcuni enti di formazione. D'Adamo, tra l', fa parte di Sud al Centro, lo stesso movimento politico dell'regionale Anita Mauorodinoia (indagata insieme al marito avvocato) che si è dimessa nei giorni scorsi. Tutto ciò mentre gli ispettori inviati dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi stanno facendo le loro valutazioni sull'eventuale scioglimento del Comune guidato ...