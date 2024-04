“Luna Piena” | il nuovo singolo dei Negramaro in radio e in digitale da venerdì 19 aprile

(Di martedì 16 aprile 2024) LECCE – Itornano con un: “” sarà disponibile ine inda19. Il brano, prodotto da Simonetta, è un ritorno alle grandi hit cariche di energia, freschezza e voglia di ballare. La band, dopo la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Ricominciamo Tutto”, è stata a Berlino nel mese di marzo per registrare ilalbum negli Hansa Studios. Il videoclip di “” ritrae iperformare proprio in una delle storiche sale degli Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale. La band si ...

