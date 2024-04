L’ultimo saluto a Roberto Cavalli | Uomo generoso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Basilica di San Miniato al Monte gremita per il funerale di, lo stilista fiorentino scomparso venerdì scorso all’età di 83 anni. Un lungo e accorato applauso, tra la commozione dei parenti e di molti intervenuti, ha salutato l’ingresso in chiesa del feretro, ricoperto di rose rosse e accompagnato da una foto in bianco e nero dello stilista. Molti i rappresentanti del mondo della moda , come Toni Scervino, Leonardo Ferragamo e Sandro Fratini, ma anche del mondo dello spettacolo con Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Afef Jnifen, o Paolo Ruffini.è stato accompagnato in basilica per il suo ultimo viaggio dalla compagna Sandra Bergman Nilsson, dalle due ex mogli Silvana Giannoni ed Eva Duringer, e dai figli Tommaso, Cristiana, Robert, Rachele, e Daniele insieme al piccolo Giorgio di un anno. Il celebrante, padre ...