L' ultimo cult di Rimowa non è una valigia | ma è comunque un pezzo pazzesco

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Fare un buon caffè è un'arte a cui da oggi si aggiunge un piano estetico non indifferente, pensato da. Il marchio tedesco, passato nella galassia di LVMH nel 2016, e arci noto per le sue valigie in alluminio e policarbonato, oltre a una serie di collabo iconiche da Supreme a Tiffany, solo per citarne un paio, ha deciso di ampliare il suo raggio d'azione e scommettere sul caffè. Ma allamaniera, intendiamoci. La partnership è infatti con La Marzocco, marchio italianissimo e leader nella produzione di macchine e attrezzature per caffe? artigianali, con il quale la maison ha ideato una macchina per caffè espresso. Il nome? La MarzoccoLinea Mini, un perfetto connubio tra design e ingegneria italiana e tedesca - rivisitata per presentare una serie di componenti su misura sapientemente realizzati dagli artigiani delle ...