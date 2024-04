L’Udinese vicino a Ndicka in ospedale | in dono anche un cesto con frico e altre specialità friulane

(Di martedì 16 aprile 2024)ha manifestato vicinanza a Evannon solo negli istanti di terrore vissuti in campo nel secondo tempo del match contro la Roma. Come spiega la Gazzetta dello Sport, rivelando un aneddoto del ricovero del difensore giallorosso dopo il malore al Bluenergy Stadium, a fare visita al giocatore (ora dimesso dalla struttura) sono statidue tesserati del. Il connazionale Hassane Kamara è andato a trovarlo ben due volte per sincerarsi delle sue condizioni. E ad affacciarsi nella sua stanza è statolo speaker del club friulano, che ha consegnato all’ivoriano unzeppo prodotti tipici provenienti dalla Fattoria di Pavia di Udine: formaggi, confetture, miele, zucchine sott’olio e l’immancabile, incuriosito, ...

“Ho visto concentrazione, applicazione, gestione della pressione e per una squadra giovane come la nostra non era scontato. L’obiettivo è più vicino , ma non così tanto. Ci siamo promessi di rimanere ... (sportface)

Thiago Motta sempre più vicino alla Juventus! Il Bologna pensa già al sostituto - Thiago Motta sempre più vicino alla Juventus! Il Bologna pensa già al sostituto, le ultime novità sulla panchina Secondo quanto riportato da Repubblica, Thiago Motta sarebbe sempre più vicino alla Juv ...juventusnews24

ON AIR - Pellegatti: "Pioli In caso di esonero non vorrebbe allenare in Italia" - Carlo Pellegatti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale durante ''Un Calcio alla Radio': "Per ciò che mi hanno detto fonti autorevoli vicino a Pioli, in caso di esonero, non ...napolimagazine

Mercato Udinese – Samardzic alla Fiorentina Il punto sull’offerta viola - Lazar Samardzic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco il punto sul mercato e sul futuro in bianconero ...mondoudinese