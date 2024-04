Luciano Canfora a processo per Meloni | «Io anziano | la testa però funziona»

Il filologo Luciano Canfora è stato rinviato a giudizio per aver definito Giorgia Meloni una " neonazista nell'animo" nel 2022. Il processo inizierà il 7 ottobre, a meno che la presidente del ... (fanpage)

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Luciano Canfora , filologo e noto storico, è stato rinviato a giudizio per diffamazione verso Giorgia Meloni che definì “neonazista dell’animo”. Il Presidente del ... (dayitalianews)

Processo a Canfora, Lilli Gruber: "Il prof. andrà a processo ma poi abbiamo giornalisti criticati, libri all'indice..." - Lilli Gruber contro il governo per il rinvio a giudizio per Luciano Canfora: "Il professore andrà a processo per aver criticato la premier ma poi abbiamo giornalisti criticati, libri e scrittori ...la7

Canfora a giudizio per diffamazione di Meloni, la premier gli chiede 20mila euro - Lo storico e filologo Luciano Canfora, 82 anni, professore emerito dell'università di Bari, intellettuale di sinistra e opinionista, andrà a processo a Bari con l'accusa di diffamazione aggravata nei ...unionesarda

Luciano Canfora a processo per diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni - Il noto filologo e storico Luciano Canfora è stato rinviato a giudizio con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio. La decisione è stata pr ...informazione