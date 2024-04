Luce e gas | costi fissi e consumi | lettura semplificata con lo scontrino in bolletta

Era il luglio 2022 quando abbiamo trattato la notizia della “sobrietà energetica” francese, che prescriveva multe salate per chi tenesse i condizionatori accesi per troppe ore, a temperature troppo ... (ilprimatonazionale)

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente lancia una seconda consultazione per arrivare a definire il modo in cui i venditori dovranno rappresentare la spesa energetica (ilsole24ore)