Luce e gas | consigli di risparmio sulle nuove offerte

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 aprile 2024) Era il luglio 2022 quando abbiamo trattato la notizia della “sobrietà energetica” francese, che prescriveva multe salate per chi tenesse i condizionatori accesi per troppe ore, a temperature troppo basse o per i negozi che non spegnessero le insegne durante gli orari di chiusura: un indicatore di un nuovo modo di valutare i consumi che sta attraversando tutto l’occidente, tra crisi climatica, aumento delle emissioni nocive per l’ambiente e bollette alle stelle. Oggi siamo qui per darti alcuniper risparmiarebollette di energia elettrica e gas, specialmente se sei alla ricerca di una nuova offerta! Comparatori di prezzo Il primo metodo che tiamo è il comparatore di prezzo, cioè un sito che elenca tutte le ultimedei principali fornitori e ne mette invantaggi, ...