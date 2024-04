Luce Caponegro prima eliminata | voleva rimanere a L’Isola dei Famosi 18 per soldi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 16 aprile 2024)è stata ladedei18 nonostante abbia fatto un appello piuttosto toccantedella chiusura del televoto. Infatti, aveva rivelato di aver bisogno deidel reality per acquisire la sua libertà, motivo per il quale avrebbe voluto arrivare fino in fondo. Ma il pubblico ha salvato gli altri naufraghi, così che l’ex pornostar Selen ha spiegato perché non è riuscita a battere gli altri concorrenti al televoto. Inoltre, il pubblico non avrà percepito in lei una persona da apprezzare e portare avanti.dei18: le dichiarazioni didell’eliminazione...