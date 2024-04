LUCCHESE - L’ EX» Andreucci sale in C» con la Clodiense | Tornerei volentieri»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Un "ex" edoc ha vinto il campionato di serie "D" con l’UnioneChioggia Sottomomarina. Stiamo parlando di Antonio(foto), classe 1965, allenatore da diversi anni e non nuovo a vincere i campionati. Già calciatore nella, alla sua terza stagione sulla panchina della, ha staccato il biglietto per la Lega Pro, dopo esserci andato ad un passo nei due anni precedenti. Ormai veneto d’adozione, segue sempre i colori rossoneri. "Chissà – ci ha detto tra l’altro – , magari un giorno potrei anche tornare in rossonero. Mi piacerebbe molto". Potrebbe essere lui, "mister promozioni", in futuro, a riportare lanel calcio che conta. Nell’edizione di domani l’intervista completa ad. Al. Lomb.