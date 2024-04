Luca Beatrice | “La mostra Arte e fascismo? Titolo ‘scandaloso’ perché al governo c’è Giorgia Meloni”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Grande eco e grandi polemiche per la” al Mart di Rovereto, in corso fino al 1 settembre . Rassegna che analizza “i vari e complessi modi in cui il regime fascista influì sulla produzione figurativa italiana, utilizzando a fini propagandistici i linguaggi dell’e dell’architettura”. Ideata da Vittorio Sgarbi e curata daAvanzi e Daniela Ferrari. La rassegna ha un difetto, il. Quell’accostamento trache Corrado Augias su Repubblica ha definito “brutale”. “Ilfa una certa impressione”, scrive l’editorialista e scrittore. Che pure elogia la serietà e la competenza delle curatrici e la ricchezza del catalogo. Tra pittura, scultura, documenti e materiali d’archivio, il ...