Lombardia | ok dell’Aula | ortoterapia diventa legge

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio regionale dellaha approvato all?unanimità lasull?. Il provvedimento votato oggi dall?Aula modifica lan.18 del 2015, ‘Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi’, introducendo la categoria degli orti riabilitativo-terapeutici che potranno sorgere su terreni pertinenziali degli enti pubblici (Comuni, scuole, ospedali, istituti di pena, ecc) e delle realtà socioassistenziali che si occupano di categorie svantaggiate o fragili (anziani, disabili, ecc).A seguito dell?estensione della platea dei possibili beneficiari, la dotazione finanziaria dellaattualmente in vigore viene aumentata da 150mila a 400mila euro sempre a valere sui fondi della Direzione generale agricoltura.L?è ...

