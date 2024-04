L’omaggio ai paracadutisti ’Nembo’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) E’ pronta la macchina organizzativa per regalare due momenti di grande condivisione e coesione fra la città ed i propri militari, nello specifico quelli della caserma "Giovanni Marini" di viale Italia che sono pronti a festeggiare il 79° anniversario dei fatti d’arme di Case Grizzano, evento riconosciuto come festa di corpo del 183° Reggimento"Nembo". Il fatto storico, che si riferisce al combattimento avvenuto a Casalecchio dei Conti nel territorio di Castel San Pietro Terme e risale al 19 aprile 1945 quando isi scontrarono con la 1° Divisione dell’esercito tedesco aprendo la strada alle forze alleate per la liberazione di Bologna, verrà celebrato in due distinti appuntamenti: domani la caserma sarà al centro di un "Open Day" che inizierà alle ore 9 con la cerimonia dell’alzabandiera e proseguirà fino alle 12:15 con una ...