LOL 4 | GRANDE HYPE PER IL FINALE INASPETTATO DI UN’EDIZIONE MIGLIORE DELLE ALTRE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 16 aprile 2024) Su Amazon Prime Video è arrivato il tanto atteso “LOL 4” con uno dei cast più forti messi in piedi. La recensione di Rebecca Russo. Alla guida il consolidato Fedez affiancato dai mitici Frank Matano e Lillo e nel gioco tutti i più grandi attori comici in circolazione, da Abatantuomo a Panariello, passando per Lucia Ocone ed Angela Finocchiaro. Nomi di spicco ed alcuni colpi di scena niente male dopo una precedente edizione del programma che ha lasciato molto amaro in bocca e poche risate. Fedez messo in trappola da Matano tra questi altisonanti nomi è durato poco, ma ha dato prova di cavarsela egregiamente come spalla, con non poca difficoltà nel trattenere le risate. I veri protagonisti non hanno fatto altro che usare le loro carte migliori, dai travestimenti alle battute dette con nonchalance che si son trasformate molto spesso in bombe atomiche per gli altri malcapitati portandoli ...