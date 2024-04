Lo spettacolino di Grillo a Bruxelles tra cinismo e attualità. Ma i cronisti cercano Orbàn

(Di martedì 16 aprile 2024). Beppetorna ae in sala all’Eurocamera va in scena un monologo un po’ casaleggiano, tutto imbevu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La battuta di Cossiga, lo scoop mancato e quella volta che Beppe Grillo venne 'beccato' da Andreotti nel suo ufficio...": Con grande stile rassicurò Grillo: 'Non si preoccupi, a me le cose le dicono sempre dietro, sono ...lei si è sempre divertito così "In collegio imitavo i professori in un vero e proprio spettacolino ...

La battuta di Cossiga, lo scoop mancato e quella volta che Beppe Grillo venne 'beccato' da Andreotti nel suo ufficio...": Con grande stile rassicurò Grillo: 'Non si preoccupi, a me le cose le dicono sempre dietro, sono ...lei si è sempre divertito così "In collegio imitavo i professori in un vero e proprio spettacolino ...